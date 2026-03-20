Un total de 316 observadores electorales serán desplegados en 280 recintos de 55 municipios del país durante las elecciones subnacionales de este domingo, como parte del trabajo de monitoreo impulsado por la Fundación Jubileo. La misión tiene como objetivo acompañar el desarrollo del proceso electoral y registrar posibles incidencias en las distintas etapas de la jornada.

Según informó Sandra Verdúguez, jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE), el operativo tendrá un alcance nacional y contará con una característica particular, debido a la diversidad de autoridades que se elegirán en las distintas regiones del país.

“Vamos a estar desplazados en 55 municipios viendo 280 recintos, pero esta vez la observación tiene una característica especial”, explicó.

Los observadores estarán enfocados en distintos tipos de elección, como gobernadores, alcaldes, vicegobernadores y ejecutivos regionales, dependiendo de las particularidades de cada departamento y de sus estatutos autonómicos.

El trabajo comenzará desde las primeras horas del día, incluso antes de la apertura de mesas. Los observadores, en su mayoría estudiantes universitarios de instituciones públicas, fueron previamente capacitados para registrar cada fase del proceso, desde la entrega del material electoral hasta el conteo de votos.

“Van a estar desde las 7 de la mañana, registrando la instalación de mesas, la votación y, sobre todo, el escrutinio y llenado de actas”, detalló Verdúguez.

Durante la jornada, se realizará un seguimiento detallado de aspectos clave como el desarrollo de la votación, el manejo del material electoral y la correcta elaboración de actas, considerados elementos fundamentales para la transparencia del proceso.

Además del despliegue nacional, se confirmó la presencia de observadores internacionales, quienes también acompañarán la jornada electoral como parte de los mecanismos de control y veeduría.

La participación de estas misiones busca fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral y contribuir a garantizar que las elecciones se desarrollen de manera transparente y conforme a la normativa vigente.

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