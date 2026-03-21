ASSUS sobre designación de dirigente minero en la CNS: "El Directorio fiscaliza, no realiza labores médicas"

Ante las críticas surgidas por la posesión de Whodin Caracila, dirigente del sector minero, como presidente del Directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS), el Director General Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASSUS), Dr. Pedro Luis Flores Bustamante, salió al paso para aclarar las funciones de este cargo y la legalidad del nombramiento.

Cumplimiento de la normativa vigente

El director de la ASSUS enfatizó que tanto la ministra Marcela Flores como el primer mandatario no han hecho más que cumplir con la Ley 006 de 2010 y el Código de Seguridad Social. Flores explicó que el Directorio de la CNS es un ente tripartito (Estado, empleadores y trabajadores) conformado por nueve integrantes.

"El sector laboral, a través de la COB y específicamente los mineros —quienes son los mayores aportantes de la Caja—, propone una terna. La ministra eleva esa propuesta y el Presidente la aprueba. No es una decisión arbitraria, es el cumplimiento de una norma que tiene rango de ley desde hace 14 años", afirmó Flores.

Rol fiscalizador, no ejecutivo

Una de las principales aclaraciones del titular de la ASSUS fue separar las funciones administrativas de las médicas. Flores subrayó que la población no debe confundir el rol del Directorio con el de la Gerencia General.

El Directorio (Whodin Caracila): Funciona de forma similar a un "parlamento". Su labor es fiscalizar, controlar al gerente, acompañar al asegurado y velar por el cumplimiento de protocolos. No compra medicamentos, no contrata personal ni realiza actos médicos.

La Gerencia General (Dr. Germán Hoyos): Está a cargo de un profesional médico que lidera la parte operativa y ejecutiva de la institución.

"Se ha tratado de decir que el minero va a usar bata o atender pacientes, y eso es desinformar. El Directorio sesiona una vez a la semana para controlar que la gestión sea transparente", puntualizó el director.

Hacia un nuevo Código de Seguridad Social

Flores Bustamante reveló que, por instrucción presidencial, se está trabajando en la actualización del Código de Seguridad Social, el cual cumplirá 70 años este próximo 14 de diciembre.

"Estamos camino a una seguridad social del siglo XXI. El código actual es de 1956; en ese entonces no había internet ni expedientes digitales. Queremos regalarle a Bolivia una normativa moderna que transforme el archivo de papel en digitalización y garantice la transparencia", señaló.

Finalmente, el director de la ASSUS aseguró que se está priorizando la institucionalización de los cargos para que los perfiles profesionales sean los adecuados en las áreas operativas. Descartó que la designación de Caracila fuera fruto de presiones o amenazas de huelga, reiterando que fue un proceso administrativo regular basado en la propuesta de los sectores sociales.

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