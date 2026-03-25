Riada en Pojo destruye puente peatonal y deja a más de 30 estudiantes sin poder asistir a clases

Las persistentes lluvias registradas en el municipio de Pojo provocaron serias afectaciones en la infraestructura y la producción agrícola de la región. El incidente más crítico se reportó en la comunidad de San José, donde la crecida de un río arrastró por completo la plataforma de madera de uno de los principales puentes peatonales. Este suceso dejó incomunicada a una parte de la población e interrumpió el tránsito diario en un sector estratégico para los habitantes del lugar.

La destrucción de este paso perjudicó de manera directa a aproximadamente 30 estudiantes de los niveles primario y secundario. Los menores, que utilizan habitualmente esta vía para trasladarse hacia sus diferentes unidades educativas, se vieron imposibilitados de llegar a sus centros de estudio debido a la fuerza del caudal y la desaparición de la estructura. La preocupación entre los padres de familia crece, ya que el puente era el único medio seguro para que los jóvenes cruzaran el río sin poner en riesgo su integridad física.

Además de los daños en la infraestructura vial, los comunarios informaron que las lluvias torrenciales han golpeado con dureza al sector productivo. Diversos cultivos de la zona se encuentran bajo el agua o fueron dañados por el exceso de humedad, lo que representa una pérdida económica significativa para las familias que dependen de la agricultura. Ante este escenario, los pobladores han emitido un pedido urgente a las autoridades municipales de Pojo para que se envíe ayuda inmediata.

La prioridad de la comunidad es la refacción o reposición del puente peatonal para garantizar que los estudiantes no sigan perdiendo días de clases y para restablecer la conexión básica en San José. Se espera que en las próximas horas técnicos de la Alcaldía realicen una evaluación de los daños para determinar el tipo de intervención necesaria y brindar asistencia a los productores que han visto afectados sus sembradíos por los fenómenos climáticos.

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