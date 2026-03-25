¿Trasladarán a la hermana de Marset a otra cárcel? Esto es lo que se sabe

Este martes, autoridades policiales se reunieron en el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz para alistar el operativo de seguridad para trasladar a 10 de los 15 extranjeros privados de libertad vinculados con el presunto narcotraficante Sebastián Marset, capturado y expulsado del país el pasado 13 de marzo.

De acuerdo con información preliminar, al menos 10 de los detenidos serán reubicados en cárceles de Potosí, Oruro, Cochabamba y La Paz en las próximas horas, como parte de una estrategia para evitar la concentración de internos vinculados a una misma estructura criminal.

Entre los aprehendidos se encuentran 9 colombianos, 2 ecuatorianos y 4 bolivianos; con respecto a Tatiana Marset, hermana del uruguayo, las autoridades no han confirmado aún su destino o si se quedará en el penal de Palmasola, donde se encuentra actualmente.

En anteriores declaraciones, autoridades señalaron que, hasta el momento, se estaba investigando si la joven de 22 años era parte de la estructura criminal.

El Ministerio Público sostiene la acusación bajo los cargos de organización criminal, tráfico de armas y tentativa de atentado contra miembros de la seguridad del Estado.

El Gobierno ha manifestado que las investigaciones no se detendrán con estas detenciones, buscando desarticular por completo cualquier nexo residual de esta red delictiva en el país. Se espera que los próximos peritajes arrojen luz sobre la participación individual de cada escolta y su nivel de influencia en las operaciones de fuga del narco uruguayo.

Hasta el momento se conoce que son 19 las personas aprehendidas vinculadas con Marset; entre tanto, los operativos continúan, mientras Sebastián Marset espera su tercera audiencia en Estados Unidos este 1 de abril.

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