El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que un hombre fue retenido por una turba en la localidad de Ivirgarzama, en el municipio de Puerto Villarroel, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Según el reporte, el hecho se registró ayer lunes, pese a que personal policial del trópico se trasladó al lugar, los efectivos fueron impedidos por los pobladores de tomar contacto con el retenido y asumir conocimiento pleno de la situación.

Vera señaló que existe información preliminar que vincula al hombre con un presunto robo de accesorios de vehículos; sin embargo, este extremo no pudo ser verificado debido a la resistencia de la turba que bloqueó la intervención policial.

“Se tiene conocimiento de la retención de esta persona y al momento no se tiene novedad de su ubicación”, indicó.

El director de la Felcc añadió que se encuentran a la espera de mayor información. El caso es investigado por la Felcc, mientras se realizan gestiones para establecer el paradero del retenido y garantizar su integridad, en medio de la preocupación por posibles hechos ilícitos.

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