El municipio de Cochabamba da un paso firme en la defensa de los animales. A través de la Unidad de Zoonosis, se habilitó un sistema de emisión inmediata de multas para sancionar a infractores en el mismo lugar donde se detecte la falta.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, presentó impresoras térmicas que permitirán entregar boletas en tiempo real a quienes incumplan la Ley Municipal N° 1147/2022. Estas incluirán un código QR para realizar el pago en un plazo de tres días hábiles.

“El funcionario detecta la infracción, registra los datos, genera la sanción y el ciudadano la recibe en el momento”, explicó Prudencio.

La autoridad también advirtió que el objetivo es generar mayor compromiso ciudadano. “La población tiene que involucrarse en esta normativa, porque hemos recibido múltiples reportes de maltrato animal”, agregó.

En caso de incumplir el pago, las sanciones podrían escalar incluso al congelamiento de cuentas bancarias, según se informó.

La normativa, promulgada por el alcalde Manfred Reyes Villa, regula la tenencia responsable de mascotas y prohíbe prácticas como el maltrato, el abandono y la venta ambulante de animales.

Las multas oscilan entre Bs 150 y Bs 500, dependiendo de la infracción. Entre las faltas más comunes se encuentran no recoger las heces en espacios públicos, no vacunar a las mascotas o permitir que deambulen sin control.

Además, la ley establece obligaciones claras para los dueños, como garantizar salud, alimentación, higiene y abrigo a sus animales.

También se prohíbe la venta de mascotas en la vía pública, especialmente en zonas como La Cancha y La Pampa, donde esta práctica es frecuente.

La ciudadanía puede denunciar casos de maltrato llamando al 151 o a través de WhatsApp al 61561515.

La norma incluye más de 34 obligaciones y prohibiciones, y busca no solo proteger a los animales, sino también prevenir enfermedades zoonóticas y mejorar la convivencia en la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play