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Terminal de Cochabamba habilita viajes por ruta antigua a Santa Cruz por deslizamiento en Villa Tunari

Desde la terminal se  informó que la medida responde a un comunicado oficial de Dirección de Tránsito que reportó la interrupción total de la ruta nueva en el sector de Siete Curvas – Jatun Pampa, donde una mazamorra cubrió la vía y dejó vehículos varados.

Cristina Cotari

24/03/2026 13:37

Terminal de Cochabamba habilita viajes a Oriente por vía antigua. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La Terminal de Buses de Cochabamba activó salidas por la carretera antigua hacia Santa Cruz, luego de que se suspendiera el tránsito por la vía nueva debido a un deslizamiento.

Desde la terminal se  informó que la medida responde a un comunicado oficial de Dirección de Tránsito que reportó la interrupción total de la ruta nueva en el sector de Siete Curvas – Jatun Pampa, donde una mazamorra cubrió la vía y dejó vehículos varados.

 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó la restricción en este tramo de la red vial fundamental, tras el arrastre de lodo, piedras y agua provocado por las intensas lluvias.

El deslizamiento se registró en la zona de Villa Tunari, en el sector conocido como “Siete Curvas”, donde incluso una cisterna quedó atrapada en medio del material, lo que obligó al cierre total del paso. La vía permanece intransitable debido a la inestabilidad del terreno y la acumulación de escombros.

Ante esta situación, maquinaria pesada fue desplazada para realizar trabajos de limpieza y habilitación del tramo; sin embargo, aún no se tiene una fecha definida para la reapertura.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar circular por la zona afectada y tomar precauciones, mientras se evalúan las condiciones del terreno. Entretanto, los viajes hacia el oriente se realizan únicamente por la carretera antigua.
 

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