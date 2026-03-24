¿Cuáles son los requisitos y puntos de atención para el certificado de impedimento?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las personas que no votaron en las elecciones subnacionales del 22 de marzo pueden tramitar su certificado de exención de sufragio hasta el 21 de abril en los tribunales electorales departamentales.

De acuerdo con la normativa vigente (Ley N.º 026), este documento se otorga a ciudadanos que no pudieron emitir su voto por causas justificadas y dentro de un plazo de 30 días posteriores a la jornada electoral.

Requisitos y causales

Para acceder al certificado, los ciudadanos deben presentar documentación de respaldo que justifique su inasistencia. Entre las principales causales se encuentran:

Ausencia del lugar de residencia

Viajes inexcusables

Actividades laborales

Enfermedad o accidentes

Discapacidad motora grave

Otras emergencias o causas de fuerza mayor

Los documentos válidos incluyen certificados médicos, contratos laborales, memorandos de designación, certificados de discapacidad, pasajes de viaje, entre otros.

Lugares de trámite

El certificado puede gestionarse en los TED de cada departamento:

La Paz: Av. 20 de Octubre y calle Juan José Pérez N.º 2001

Santa Cruz: Calle Andrés Ibáñez N.º 150

Cochabamba: Av. Simón López N.º 325 (Cala Cala)

Oruro: Calle La Plata N.º 6356, entre Aldana y Murguía

Potosí: Calle Pando, entre Av. Sevilla y C. San Alberto (ex campo ferial)

Tarija: Calle Ingavi N.º 668, esquina Campero

Trinidad: Av. 9 de Abril y Gil Coimbra

Sucre: Calle Vaca Guzmán N.º 1

Cobija: Av. 9 de Febrero N.º 270, frente a la U.E. Cobija A

Las autoridades recordaron que el trámite es personal y debe realizarse dentro del plazo establecido, con el fin de evitar sanciones por no haber participado en el proceso electoral. Asimismo, habilitaron la línea gratuita 800 10 1771 y el sitio web oficial para consultas adicionales.

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