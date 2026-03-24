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Espectáculos

La extraña pose de Peso Pluma que desató preocupación en redes

Un momento inesperado en pleno show desató preocupación, memes y teorías entre sus seguidores.

Silvia Sanchez

24/03/2026 12:16

La extraña pose de Peso Pluma que desató preocupación en redes
Mundo

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Durante un concierto, el cantante mexicano sorprendió al quedarse por varios segundos en una extraña postura, con el cuerpo inclinado hacia adelante y los brazos suspendidos, generando desconcierto entre los asistentes.

Instantes después, se incorporó y continuó cantando como si nada.

Reacciones divididas en redes

El clip no tardó en viralizarse y encender el debate:

  •  Algunos expresaron preocupación por su salud

  •  Otros lo tomaron con humor y lo volvieron meme

  •  También surgieron especulaciones sobre consumo de sustancias, sin confirmación

 

¿Qué pasó realmente?

Hasta el momento, ni el artista ni su equipo han dado una versión oficial sobre lo ocurrido en el escenario.

Mientras tanto, el momento sigue circulando y acumulando millones de visualizaciones.

Un gesto que no pasó desapercibido

En cuestión de segundos, la escena pasó de ser un detalle del show…a convertirse en uno de los videos más comentados del momento.

Mira la programación en Red Uno Play

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