¿Quién es Gabriela de Paiva? La nueva gobernadora que hace historia en Pando

Con el 100% del cómputo oficial concluido, el departamento eligió a Gabriela de Paiva como su máxima autoridad para el periodo 2026–2031, convirtiéndose en la primera gobernadora electa del país en estos comicios subnacionales.

La candidata de Libre Pando logró 22.659 votos (46,93%), suficiente para imponerse en primera vuelta y evitar el balotaje.

¿Quién es Gabriela de Paiva?

Más allá de los números, su perfil ha llamado la atención por romper esquemas tradicionales en la política regional.

Profesión: Ingeniera electromecánica

Trayectoria: Exreina de belleza

Perfil: Técnica con incursión reciente en la política

Durante la campaña, De Paiva se definió como una figura distinta dentro del escenario político:

“Soy más técnica que política, pero creo que es la visión que se necesita para cambiar Pando”.

Respaldo político clave

Su candidatura contó con el apoyo del actual gobernador Leopoldo Fernández, un factor que fortaleció su posicionamiento en el departamento.

Victoria sin segunda vuelta

En segundo lugar quedó Eva Luz Humerez, con el 26,11% de los votos.

Con estos resultados, Pando se convierte en uno de los departamentos donde no será necesario ir a segunda vuelta, consolidando una victoria directa.

Una visión desde la gente

Durante su campaña, De Paiva apostó por un discurso centrado en lo social y territorial:

"La política empieza en la calle, en los barrios y comunidades… queremos un Pando con bienestar y oportunidades para todos”.

¿Qué representa su elección?

Su llegada al poder refleja:

Renovación en el liderazgo regional

Mayor presencia de perfiles técnicos

Un cambio generacional en la política amazónica

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