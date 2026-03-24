¿Quién es Gabriela de Paiva? La nueva gobernadora que hace historia en Pando

Ingeniera, exreina de belleza y con perfil técnico: así es la mujer que marcará una nueva etapa política en el departamento amazónico.
24/03/2026 11:41
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Con el 100% del cómputo oficial concluido, el departamento eligió a Gabriela de Paiva como su máxima autoridad para el periodo 2026–2031, convirtiéndose en la primera gobernadora electa del país en estos comicios subnacionales.
La candidata de Libre Pando logró 22.659 votos (46,93%), suficiente para imponerse en primera vuelta y evitar el balotaje.
¿Quién es Gabriela de Paiva?
Más allá de los números, su perfil ha llamado la atención por romper esquemas tradicionales en la política regional.
Profesión: Ingeniera electromecánica
Trayectoria: Exreina de belleza
Perfil: Técnica con incursión reciente en la política
Durante la campaña, De Paiva se definió como una figura distinta dentro del escenario político:
“Soy más técnica que política, pero creo que es la visión que se necesita para cambiar Pando”.
Respaldo político clave
Su candidatura contó con el apoyo del actual gobernador Leopoldo Fernández, un factor que fortaleció su posicionamiento en el departamento.
Victoria sin segunda vuelta
En segundo lugar quedó Eva Luz Humerez, con el 26,11% de los votos.
Con estos resultados, Pando se convierte en uno de los departamentos donde no será necesario ir a segunda vuelta, consolidando una victoria directa.
Una visión desde la gente
Durante su campaña, De Paiva apostó por un discurso centrado en lo social y territorial:
"La política empieza en la calle, en los barrios y comunidades… queremos un Pando con bienestar y oportunidades para todos”.
¿Qué representa su elección?
Su llegada al poder refleja:
Renovación en el liderazgo regional
Mayor presencia de perfiles técnicos
Un cambio generacional en la política amazónica
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