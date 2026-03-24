Pando concluye el cómputo y elige a la primera gobernadora del país

El departamento de Pando concluyó la madrugada de este martes el cómputo oficial de votos de las elecciones subnacionales, convirtiéndose en la primera región del país en alcanzar el 100% de validación.

De acuerdo con los resultados finales, Gabriela de Paiva, candidata de la agrupación Libre-Pando, se convierte en la primera gobernadora electa del país al obtener el 46,93% de los votos.

En la Alcaldía de Cobija, capital pandina, los resultados también favorecen a la misma fuerza política. Diego Suárez se impuso con el 29,57% del respaldo ciudadano.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé presentar los resultados oficiales al 100% a nivel nacional este miércoles, antes del plazo establecido por la normativa vigente. Posteriormente, se espera que la próxima semana se emita la convocatoria a segunda vuelta en al menos siete departamentos.

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