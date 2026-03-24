Pando concluye el cómputo y elige a la primera gobernadora del país

Según los resultados finales, Gabriela de Paiva, candidata de Libre-Pando, fue electa como gobernadora con el 46,93% de los votos.
24/03/2026 9:28
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El departamento de Pando concluyó la madrugada de este martes el cómputo oficial de votos de las elecciones subnacionales, convirtiéndose en la primera región del país en alcanzar el 100% de validación.
De acuerdo con los resultados finales, Gabriela de Paiva, candidata de la agrupación Libre-Pando, se convierte en la primera gobernadora electa del país al obtener el 46,93% de los votos.
En la Alcaldía de Cobija, capital pandina, los resultados también favorecen a la misma fuerza política. Diego Suárez se impuso con el 29,57% del respaldo ciudadano.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé presentar los resultados oficiales al 100% a nivel nacional este miércoles, antes del plazo establecido por la normativa vigente. Posteriormente, se espera que la próxima semana se emita la convocatoria a segunda vuelta en al menos siete departamentos.
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