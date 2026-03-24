Veedores: Voto nulo supera el 10% en La Paz por falta de información

El voto nulo se convirtió en uno de los principales protagonistas de las elecciones subnacionales 2026, especialmente en el departamento de La Paz, donde superó el 10%, según datos del Tribunal Supremo Electoral.

Desde el ente electoral se aclaró que tanto el voto nulo como el voto blanco no son computables para la asignación de resultados; sin embargo, reconocen que reflejan una expresión ciudadana.

“Es un voto que lo decide el ciudadano, nosotros no lo juzgamos. Lo que sí hay que aclarar es que ese voto nulo y ese voto blanco no se computa”, señaló el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

Por su parte, veedores de organismos internacionales interpretan este fenómeno como una señal de alerta para los candidatos y las organizaciones políticas.

“En muchos casos es la manifestación de la ciudadanía. Debería ser una alerta para los políticos para que estén más cerca de los problemas que la población exige”, indicaron.

Asimismo, advirtieron que uno de los factores que impulsa este tipo de voto es la falta de información hacia el electorado, lo que limita una decisión plenamente informada al momento de acudir a las urnas.

“Se debe brindar mayor y mejor información a la población”, remarcaron.

En ese contexto, se enfatizó que la participación electoral no solo es responsabilidad de las instituciones y candidatos, sino también de la ciudadanía, que debe informarse antes de emitir su voto.

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