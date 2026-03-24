TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Cadete fallecido ACCIDENTE

26ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Vas a viajar en Semana Santa? El error más común que debes evitar antes de salir

Antes de salir a carretera, una revisión incompleta puede convertirse en el peor error del viaje. Estas son las claves para evitarlo.

Silvia Sanchez

24/03/2026 12:12

Antes de salir a carretera en Semana Santa, evita este error común. Imagen referencial Istock.
Bolivia

Escuchar esta nota

No se trata solo de salir a tiempo o planificar la ruta. Un error común —y más frecuente de lo que parece— es confiar en una revisión rápida o “a ojo” del vehículo.

Porque sí, revisar el coche es clave, pero hacerlo mal puede ser casi tan peligroso como no hacerlo.

El error más común antes de viajar

Muchos conductores creen que con revisar llantas, aceite y combustible es suficiente.

Los vehículos actuales son más complejos y una simple inspección superficial no detecta fallas ocultas que pueden aparecer justo en plena carretera.

Lo que sí debes revisar (de verdad)

Antes de salir, asegúrate de estos puntos clave:

  • Neumáticos: no solo la presión. Revisa desgaste irregular o deformaciones.

  • Frenos: si hacen ruido o responden diferente, no lo ignores.

  • Líquidos: aceite, refrigerante y frenos. Si bajan, hay un problema detrás.

  • Batería: fundamental en viajes largos.

  • Luces y señalización: clave para seguridad, especialmente en carretera.

¿Por qué es mejor ir al taller?

Un mecánico no solo revisa, diagnostica.

  •  Detecta fallas que aún no son visibles

  •  Usa herramientas electrónicas

  •  Puede anticipar averías antes de que ocurran

En fechas como Semana Santa, con tráfico intenso y viajes largos, ese margen de prevención puede marcar la diferencia entre llegar o quedarte varado.

Seguridad y ahorro

Postergar la revisión puede salir caro:

  • Un neumático mal desgastado = cambio anticipado

  • Bajo nivel de aceite = daño grave al motor

  • Frenos en mal estado = riesgo y reparación costosa

Consejo final

Antes de emprender tu viaje:

  •  No confíes solo en una revisión rápida

  •  Lleva tu coche a un taller profesional

  •  Anticípate, no esperes a que falle

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD