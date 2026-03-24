¿Vas a viajar en Semana Santa? El error más común que debes evitar antes de salir

No se trata solo de salir a tiempo o planificar la ruta. Un error común —y más frecuente de lo que parece— es confiar en una revisión rápida o “a ojo” del vehículo.

Porque sí, revisar el coche es clave, pero hacerlo mal puede ser casi tan peligroso como no hacerlo.

El error más común antes de viajar

Muchos conductores creen que con revisar llantas, aceite y combustible es suficiente.

Los vehículos actuales son más complejos y una simple inspección superficial no detecta fallas ocultas que pueden aparecer justo en plena carretera.

Lo que sí debes revisar (de verdad)

Antes de salir, asegúrate de estos puntos clave:

Neumáticos: no solo la presión. Revisa desgaste irregular o deformaciones.

Frenos: si hacen ruido o responden diferente, no lo ignores.

Líquidos: aceite, refrigerante y frenos. Si bajan, hay un problema detrás.

Batería: fundamental en viajes largos.

Luces y señalización: clave para seguridad, especialmente en carretera.

¿Por qué es mejor ir al taller?

Un mecánico no solo revisa, diagnostica.

Detecta fallas que aún no son visibles

Usa herramientas electrónicas

Puede anticipar averías antes de que ocurran

En fechas como Semana Santa, con tráfico intenso y viajes largos, ese margen de prevención puede marcar la diferencia entre llegar o quedarte varado.

Seguridad y ahorro

Postergar la revisión puede salir caro:

Un neumático mal desgastado = cambio anticipado

Bajo nivel de aceite = daño grave al motor

Frenos en mal estado = riesgo y reparación costosa

Consejo final

Antes de emprender tu viaje:

No confíes solo en una revisión rápida

Lleva tu coche a un taller profesional

Anticípate, no esperes a que falle

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