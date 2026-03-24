¿Vas a viajar en Semana Santa? El error más común que debes evitar antes de salir

Antes de salir a carretera, una revisión incompleta puede convertirse en el peor error del viaje. Estas son las claves para evitarlo.
24/03/2026 12:12
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No se trata solo de salir a tiempo o planificar la ruta. Un error común —y más frecuente de lo que parece— es confiar en una revisión rápida o “a ojo” del vehículo.
Porque sí, revisar el coche es clave, pero hacerlo mal puede ser casi tan peligroso como no hacerlo.
El error más común antes de viajar
Muchos conductores creen que con revisar llantas, aceite y combustible es suficiente.
Los vehículos actuales son más complejos y una simple inspección superficial no detecta fallas ocultas que pueden aparecer justo en plena carretera.
Lo que sí debes revisar (de verdad)
Antes de salir, asegúrate de estos puntos clave:
Neumáticos: no solo la presión. Revisa desgaste irregular o deformaciones.
Frenos: si hacen ruido o responden diferente, no lo ignores.
Líquidos: aceite, refrigerante y frenos. Si bajan, hay un problema detrás.
Batería: fundamental en viajes largos.
Luces y señalización: clave para seguridad, especialmente en carretera.
¿Por qué es mejor ir al taller?
Un mecánico no solo revisa, diagnostica.
Detecta fallas que aún no son visibles
Usa herramientas electrónicas
Puede anticipar averías antes de que ocurran
En fechas como Semana Santa, con tráfico intenso y viajes largos, ese margen de prevención puede marcar la diferencia entre llegar o quedarte varado.
Seguridad y ahorro
Postergar la revisión puede salir caro:
Un neumático mal desgastado = cambio anticipado
Bajo nivel de aceite = daño grave al motor
Frenos en mal estado = riesgo y reparación costosa
Consejo final
Antes de emprender tu viaje:
No confíes solo en una revisión rápida
Lleva tu coche a un taller profesional
Anticípate, no esperes a que falle
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