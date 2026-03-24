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TED analiza repetir votación en Velasco por uso de papeletas incorrectas

En San Ignacio de Velasco se detectaron papeletas a la Gobernación pertenecientes a la provincia Andrés Ibáñez. El TED analizará el material y tras ellos se procederá a anular las actas y repetir las elecciones. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

24/03/2026 11:33

El TED analizará el material electoral que llegó de Velasco. Foto TED SCZ

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El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Marco Monasterio, informó que se analiza la posible anulación de actas y la repetición de la votación en San Ignacio de Velasco, de la provincia Velasco.

“Anoche recibimos el material de la provincia Velasco. Vamos a revisar su contenido, las papeletas enviadas por nuestros coordinadores electorales y, una vez comprobado que se remitieron papeletas de la provincia Andrés Ibáñez, vamos a disponer la anulación de las actas y la repetición de la votación”, señaló.

El incidente se registró en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde el día de la elección se detectaron papeletas destinadas a otra provincia para la votación de gobernador. La inclusión de candidatos a la Asamblea Legislativa por una circunscripción distinta generó alerta entre los votantes.

Ante esta situación, Monasterio recordó que los electores deben emitir su voto con la papeleta correspondiente a su circunscripción, debido a la existencia de candidatos a asambleístas territoriales.

En cuanto al avance del cómputo, la autoridad electoral indicó que hasta las 11:00 se registraba un 65% de validación de actas para la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y un 20% en la categoría de Gobernación.

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