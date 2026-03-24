TED analiza repetir votación en Velasco por uso de papeletas incorrectas

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Marco Monasterio, informó que se analiza la posible anulación de actas y la repetición de la votación en San Ignacio de Velasco, de la provincia Velasco.

“Anoche recibimos el material de la provincia Velasco. Vamos a revisar su contenido, las papeletas enviadas por nuestros coordinadores electorales y, una vez comprobado que se remitieron papeletas de la provincia Andrés Ibáñez, vamos a disponer la anulación de las actas y la repetición de la votación”, señaló.

El incidente se registró en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde el día de la elección se detectaron papeletas destinadas a otra provincia para la votación de gobernador. La inclusión de candidatos a la Asamblea Legislativa por una circunscripción distinta generó alerta entre los votantes.

Ante esta situación, Monasterio recordó que los electores deben emitir su voto con la papeleta correspondiente a su circunscripción, debido a la existencia de candidatos a asambleístas territoriales.

En cuanto al avance del cómputo, la autoridad electoral indicó que hasta las 11:00 se registraba un 65% de validación de actas para la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y un 20% en la categoría de Gobernación.

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