Micreros reclaman pago de resarcimiento por la gasolina y advierten con movilizaciones

El sector del transporte público denunció que, hasta la fecha, no ha recibido ningún tipo de resarcimiento por los daños ocasionados a sus motorizados debido a la presunta mala calidad del combustible, situación que mantiene varias unidades fuera de circulación y afecta directamente al servicio para la población.

El dirigente del sindicato, Segundo Ricaldi, expresó su preocupación señalando que las pérdidas son significativas y que la situación continúa sin respuesta por parte de las autoridades.

“Hasta el momento no han hecho nada. Aquí en esta línea (16) tengo cuatro buses dañados y esperando que de alguna forma puedan resarcir los daños ocasionados por la gasolina”, manifestó.

Ricaldi explicó que varios micros permanecen paralizados en las instalaciones de su asociación, lo que repercute en la frecuencia del servicio. “Esto perjudica en gran manera a la población porque no están saliendo a trabajar”, agregó.

El dirigente también cuestionó la falta de acción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pese a que ya se realizaron las denuncias correspondientes.

“Estamos en punto cero, porque lo primero que hemos hecho es denunciar a la ANH todos los daños ocasionados, pero esta tampoco se manifiesta. Escuchamos que están devolviendo a las motos, pero al transporte público no nos han devuelto nada”, reclamó.

Ante este panorama, el sector no descarta asumir medidas de presión en los próximos días. “Creo que tendremos que hacer movilizaciones”, advirtió Ricaldi.

Según detalló, los costos de reparación son elevados y afectan gravemente a los transportistas. “Los daños son altos porque cada micrero llega a gastar hasta 60 mil bolivianos. El mecánico y los repuestos están caros”, puntualizó.

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