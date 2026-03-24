Laguna de Coña Coña recobra vida: Limpieza del Plane y retorno de peces mejoran su entorno

La laguna de Coña Coña comienza a mostrar una imagen renovada luego de la denuncia sobre su estado de abandono. Personal del Plane, en coordinación con el municipio, logró avances significativos en la recuperación de este espacio ecológico, logrando transformar los alrededores que antes lucían cubiertos de matorrales.

A siete días de iniciadas las labores, el cambio es evidente en el perímetro del embalse. Sin embargo, las autoridades señalaron que el trabajo más arduo se concentra ahora en el espejo de agua, donde la presencia de macrofitas y residuos sólidos sigue siendo un desafío pendiente.

Avances y tareas pendientes

El operativo de limpieza se divide actualmente en dos frentes:

Entorno y perímetros: Ya se ha completado el retiro de maleza y basura en las áreas secas que rodean la laguna.

Espejo de agua: Es la fase que inicia ahora. Se tiene previsto realizar la "cosecha" de macrofitas (plantas acuáticas) y la extracción de plásticos y otros desechos flotantes.

Noticias positivas para el ecosistema

Más allá de la limpieza manual, la naturaleza ha jugado a favor de la laguna. Las últimas precipitaciones registradas en la ciudad permitieron que el nivel del agua subiera considerablemente. Ante este incremento, las autoridades municipales autorizaron el desagüe controlado del excedente a través del canal de riego para evitar desbordes.

El dato más alentador es el retorno de la fauna. Se ha verificado la presencia de pequeños peces de la especie mojarras, los cuales han vuelto a poblar el vaso de agua. Este fenómeno no solo mejora la tónica del lugar, sino que garantiza el equilibrio ecológico al servir de alimento para las aves silvestres que migran o habitan en la zona.

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