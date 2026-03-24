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Atención: este es el plazo para tramitar tu certificado de impedimento

Si no votaste, hay un tiempo límite para justificarlo. Conoce cuándo puedes tramitar tu certificado y qué necesitas.

Silvia Sanchez

24/03/2026 12:05

Atención: este es el plazo para tramitar tu certificado de impedimento. Foto ABI.
Bolivia

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Atención. Si no pudiste emitir tu voto en las Elecciones Subnacionales 2026, hay un dato que no puedes dejar pasar:

Tienes hasta 30 días después del día de votación para tramitar tu certificado de impedimento.

Así lo establece la normativa del Tribunal Supremo Electoral, en el marco de la Ley del Régimen Electoral.

El tiempo corre y es limitado

Este documento no se entrega automáticamente.

Debe gestionarse dentro del plazo establecido ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) correspondiente.

Si dejas pasar los 30 días, podrías tener problemas administrativos o restricciones en trámites.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

El certificado está dirigido a quienes no votaron por causas justificadas, como:

  •  Viajes o ausencia del lugar de votación

  •  Trabajo u obligaciones laborales

  •  Enfermedad o accidente

  •  Situaciones legales (detención domiciliaria, por ejemplo)

  •  Discapacidad grave

  •  Estar fuera del país

Pero hay una condición clave

Debes presentar respaldo.

No basta con decir que no pudiste votar.

Se requiere documentación como:

  • Certificados médicos

  • Pasajes o comprobantes de viaje

  • Memorandos laborales

  • Certificados de discapacidad, entre otros

¿Por qué es importante?

Este certificado evita sanciones y te permite realizar trámites sin inconvenientes en el futuro.

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