Paola Villarroel: de cantar sola en casa a tocar corazones con su música

La cantante boliviana Paola Villarroel reveló detalles de su vida personal y artística durante su participación en el pódcast de El Mañanero, donde destacó que el respaldo de sus padres fue clave para iniciar su camino en la música.

La artista contó que creció en un entorno rodeado de equipos de sonido, micrófonos y karaoke, lo que despertó su interés por el canto desde temprana edad.

Sin embargo, aseguró que uno de sus mayores retos fue superar la timidez. “Más que cantar, me costó perder la timidez”, relató.

Villarroel recordó que, debido a las largas jornadas laborales de sus padres, pasaba mucho tiempo sola en casa, lo que aprovechaba para practicar. “Conectaba los parlantes y hacía mis propios conciertos”, contó.

Tras descubrir su pasión, su familia decidió impulsarla con clases de música.

La cantante también señaló que comenzó a trabajar en la música desde los 12 años, ganando 30 bolivianos por hora, y que, aunque estudió Ingeniería Comercial, en varias ocasiones pausó sus estudios para participar en concursos, siempre con el apoyo de sus padres.

Actualmente, afirma que es independiente económicamente desde los 19 años, asumiendo los costos de producción de sus canciones y videoclips. “Es una inversión grande y a veces una canción no pega, pero hay que seguir intentando”, sostuvo.

En su carrera, Villarroel decidió incursionar en la cumbia chicha tras varios intentos en otros estilos, apostando por composiciones propias que reflejan experiencias personales, desde el amor hasta momentos difíciles.

Asimismo, destacó la conexión con su público en redes sociales, donde asegura responder a sus seguidores. “Una chica me dijo que mis canciones le salvaron la vida, eso me conmovió mucho”, expresó.

Tras dos años enfocada en composiciones originales, la artista adelantó que prepara el lanzamiento de un nuevo mix en las próximas semanas, consolidando su apuesta por la cumbia con identidad propia.

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