YPFB supera Bs 1 millón en pagos por gasolina: así funciona el sistema de compensación

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que gestionó el pago de más de Bs 1 millón a más de mil transportistas y conductores particulares que reportaron daños en sus vehículos, presuntamente ocasionados por el consumo de gasolina desestabilizada.

Según la estatal, las compensaciones fueron depositadas directamente en cuentas bancarias de los beneficiarios, tras un proceso de registro, evaluación y validación de cada caso mediante el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC).

Agrega que a través de la plataforma, los usuarios ingresan su solicitud, la cual es contrastada con bases de datos oficiales como B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT. Posteriormente, peritos especializados determinan el tipo de afectación y el monto de compensación.

El mecanismo contempla la clasificación de los casos en niveles de afectación, leve, medio y grave, lo que permite definir el procedimiento de evaluación y priorizar pagos en aquellos casos que cuentan con respaldo técnico y documentación completa.

La empresa estatal mantiene habilitados canales de atención para el registro de reclamos, entre ellos la línea de WhatsApp 72150600 y el centro de atención al usuario a través del número 50850088.

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