Vigilia de simpatizantes de A-UPP en el TED de Cochabamba genera tensión por el cómputo de votos

Simpatizantes de la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP) instalaron una vigilia en puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, en medio de observaciones al cómputo de votos, lo que provocó un ambiente de tensión mientras continúa el conteo oficial de actas.

El grupo, afín al expresidente Evo Morales, se declaró en estado de alerta ante presuntas irregularidades en el proceso electoral.

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza, Carlos Zavaleta, dijo que se presentó una denuncia formal por supuesta parcialización, acompañada de pruebas como fotografías y videos.

Además, anunció una nueva denuncia y solicitó una auditoría técnica al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), tras denunciar una paralización prolongada.

Los movilizados indicaron que la vigilia busca garantizar el respeto al voto y evitar un posible intento de llevar la elección a una segunda vuelta en la Gobernación. También expresaron observaciones sobre la asignación de concejales y denunciaron supuestas irregularidades durante el conteo en mesas electorales.

En el lugar se desplegó resguardo policial para prevenir incidentes y mantener el orden.

En contraste, el representante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, rechazó las movilizaciones y pidió respetar el proceso democrático, advirtiendo que no permitirán presiones ni actos de intimidación.

Por su parte, el presidente del TED de Cochabamba, Daniel Quinteros, desestimó las denuncias y aseguró que el cómputo se desarrolla con transparencia y dentro de los plazos establecidos por ley.

La tensión persiste en las afueras del TED, mientras se aguardan los resultados oficiales del proceso electoral.

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