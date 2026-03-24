TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Microaspirado narcotráfico Exfiscal Gene Rossi

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Vigilia de simpatizantes de A-UPP en el TED de Cochabamba genera tensión por el cómputo de votos

Los movilizados indicaron que la vigilia busca garantizar el respeto al voto y evitar un posible intento de llevar la elección a una segunda vuelta en la Gobernación.

Cristina Cotari

24/03/2026 14:17

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Simpatizantes de la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP) instalaron una vigilia en puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, en medio de observaciones al cómputo de votos, lo que provocó un ambiente de tensión mientras continúa el conteo oficial de actas.

El grupo, afín al expresidente Evo Morales, se declaró en estado de alerta ante presuntas irregularidades en el proceso electoral.

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza, Carlos Zavaleta, dijo que se presentó una denuncia formal por supuesta parcialización, acompañada de pruebas como fotografías y videos.

 

 

Además, anunció una nueva denuncia y solicitó una auditoría técnica al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), tras denunciar una paralización prolongada.

Los movilizados indicaron que la vigilia busca garantizar el respeto al voto y evitar un posible intento de llevar la elección a una segunda vuelta en la Gobernación. También expresaron observaciones sobre la asignación de concejales y denunciaron supuestas irregularidades durante el conteo en mesas electorales.

En el lugar se desplegó resguardo policial para prevenir incidentes y mantener el orden.

En contraste, el representante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, rechazó las movilizaciones y pidió respetar el proceso democrático, advirtiendo que no permitirán presiones ni actos de intimidación.

 

Por su parte, el presidente del TED de Cochabamba, Daniel Quinteros, desestimó las denuncias y aseguró que el cómputo se desarrolla con transparencia y dentro de los plazos establecidos por ley.

La tensión persiste en las afueras del TED, mientras se aguardan los resultados oficiales del proceso electoral.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD