TED de Cochabamba descarta irregularidades y defiende transparencia del cómputo electoral

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Daniel Quinteros, rechazó las denuncias de la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP) sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral y aseguró que el cómputo de actas se desarrolla con total transparencia y dentro de los plazos establecidos por ley.

Informó que hasta el momento se han procesado 2.550 actas, lo que representa un avance del 20%, y se prevé concluir el cómputo antes del viernes, aunque el plazo legal es de siete días. Posteriormente, los resultados serán remitidos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En relación a las denuncias sobre la supuesta desaparición de actas, Quinteros fue enfático al señalar que “es totalmente falso” y aseguró que todos los sobres electorales se encuentran al 100% en el centro de cómputo.

Además, explicó que solo restan 16 maletas electorales provenientes de regiones como Ayopaya, Chapare y Carrasco, cuyo traslado se vio afectado por inundaciones.

El titular del TED también destacó que el proceso de cómputo es público y cuenta con la participación de delegados de organizaciones políticas, observadores y ciudadanía, quienes pueden verificar en tiempo real la apertura de sobres, el escaneo de actas y su validación.

“Nos extraña que algunos delegados no hayan participado, cuando tienen todas las condiciones para hacerlo”, afirmó.

Asimismo, precisó que hasta la fecha no se ha anulado ninguna acta y que los errores detectados han sido únicamente de tipo aritmético, los cuales fueron subsanados conforme a procedimiento.

Respecto al Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), aclaró que se trata de un mecanismo no oficial y que el único resultado válido será el del cómputo oficial.

Las declaraciones surgen luego de que representantes de A-UPP denunciaran la supuesta desaparición de más de 160 actas y advirtieran sobre un posible intento de manipulación de resultados. Sin embargo, el TED reiteró que el proceso se desarrolla con normalidad y bajo control institucional.

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