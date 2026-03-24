TED de Cochabamba descarta irregularidades y defiende transparencia del cómputo electoral

Autoridades electorales aseguran que el conteo avanza con normalidad y que todas las actas están bajo resguardo.
24/03/2026 9:44
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El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Daniel Quinteros, rechazó las denuncias de la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP) sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral y aseguró que el cómputo de actas se desarrolla con total transparencia y dentro de los plazos establecidos por ley.
En relación a las denuncias sobre la supuesta desaparición de actas, Quinteros fue enfático al señalar que “es totalmente falso” y aseguró que todos los sobres electorales se encuentran al 100% en el centro de cómputo.
Además, explicó que solo restan 16 maletas electorales provenientes de regiones como Ayopaya, Chapare y Carrasco, cuyo traslado se vio afectado por inundaciones.
El titular del TED también destacó que el proceso de cómputo es público y cuenta con la participación de delegados de organizaciones políticas, observadores y ciudadanía, quienes pueden verificar en tiempo real la apertura de sobres, el escaneo de actas y su validación.
“Nos extraña que algunos delegados no hayan participado, cuando tienen todas las condiciones para hacerlo”, afirmó.
Asimismo, precisó que hasta la fecha no se ha anulado ninguna acta y que los errores detectados han sido únicamente de tipo aritmético, los cuales fueron subsanados conforme a procedimiento.
Respecto al Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), aclaró que se trata de un mecanismo no oficial y que el único resultado válido será el del cómputo oficial.
Las declaraciones surgen luego de que representantes de A-UPP denunciaran la supuesta desaparición de más de 160 actas y advirtieran sobre un posible intento de manipulación de resultados. Sin embargo, el TED reiteró que el proceso se desarrolla con normalidad y bajo control institucional.
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