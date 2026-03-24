Denuncian presunta coacción al voto en un recinto electoral en Cochabamba

Una denuncia por presunta inducción al voto se registró en la localidad de Melga, en el municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba en el marco de las elecciones subnacionales.

El hecho ocurrió el pasado domingo en la unidad educativa René Fernández Becerra, donde, según testimonios. Un hombre que cumplía funciones como jurado electoral habría ingresado al recinto de votación junto a una persona adulta mayor para indicarle por quién votar, de acuerdo a la denuncia.

“Compañero, lo que usted está haciendo es prohibido, solamente tiene que entrar la que es votante. En la mesa 1 está entrando el jurado electoral”, reclamó una mujer que presenció la situación y alertó a la notaria electoral de la irregularidad.

Un delegado del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) formalizó la denuncia, calificando el hecho como una irregularidad, ya que un jurado no puede intervenir en la decisión del votante ni ingresar al recinto para controlar el sufragio.

Asimismo, comentó que existen tres videos que evidencian la presunta irregularidad. El material incluso ya circula en diferentes redes sociales.

Al respecto, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Daniel Quinteros, señaló que, de comprobarse la coacción, se trataría de un delito electoral.

Indicó que el caso será remitido a un juez electoral, quien determinará la tipificación del hecho y las sanciones correspondientes conforme a la ley.





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