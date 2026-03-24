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Alianzas en concejos de La Paz y El Alto serán necesarias, según analistas

Ninguna fuerza tendrá mayoría y analistas advierten que la gobernabilidad dependerá de acuerdos entre múltiples bancadas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/03/2026 8:43

Foto: Posible composición del Concejo Municipal de La Paz. Red Uno.
La Paz

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Los resultados preliminares de las elecciones subnacionales en La Paz y El Alto configuran un escenario político fragmentado, donde ninguna fuerza logra mayoría en los concejos municipales, lo que obligará a negociar alianzas para garantizar gobernabilidad.

En La Paz, la proyección de concejales muestra una distribución dispersa: tres para César Dockweiler, dos para Iván Arias, dos para Waldo Albarracín, dos para Miguel Roca, y uno para las fuerzas de Óscar Sogliano y Johnny Plata. Este panorama rompe con la tradicional concentración de poder en el legislativo municipal.

“Se trata de seis bancadas y ninguna tiene la mayoría absoluta, necesita gobernabilidad y eso significa entrar a conversar y formar consensos”, advierten analistas.

Además, señalan que la gestión municipal enfrentará tensiones políticas.

 

“Vamos a tener años un poco fuertes”, indican, al referirse a la convivencia entre oficialismo y oposición.

En El Alto, el escenario es aún más complejo. La fuerza más votada, liderada por Eva Copa, apenas supera el 20% y se proyecta la presencia de al menos siete organizaciones políticas en el Concejo, sin que ninguna alcance más de tres representantes.

“Es una situación bastante dura, pero hay que volver a entrar en consensos”, señalan sobre el desafío que enfrentarán las nuevas autoridades.

La fragmentación del voto y la diversidad de fuerzas anticipan gestiones marcadas por la negociación constante.

“Lo que le importa a la ciudadanía es consensuar y garantizar gobernabilidad”, concluyen.

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