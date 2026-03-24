César Dockweiler: “No ganó el MAS, ganó el humanismo”

El alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, aseguró que su victoria en las elecciones subnacionales no responde a una afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino a una nueva propuesta política basada en el humanismo.

“No han elegido al MAS, han elegido Innovación Humana; no han elegido socialismo, han elegido humanismo”, afirmó.

Dockweiler reconoció que en el pasado participó en procesos electorales vinculados al MAS, pero sostuvo que se trató de un error que ya fue asumido públicamente.

Propone gobernar sin ideologías

La nueva autoridad municipal planteó que su gestión estará alejada de posiciones ideológicas tradicionales, apostando por un enfoque centrado en resultados.

“Ni izquierda ni derecha, trabajamos por resultados”, señaló.

Explicó que su propuesta política se basa en el humanismo, colocando al ciudadano en el centro de las decisiones.

“Nos preguntaremos siempre cómo cuidar y cómo mejorar la vida de cada paceño”, indicó.

Trabajo con todas las autoridades

Dockweiler aseguró que trabajará de manera coordinada con el Gobierno nacional, el futuro gobernador y municipios cercanos, sin importar afinidades políticas.

Indicó que incluso ya envió una carta al presidente para coordinar proyectos estratégicos para la ciudad.

“Ya no importan los colores políticos, la responsabilidad es cuidar y mejorar la vida de la gente”, sostuvo.

Nueva forma de hacer política

El alcalde electo destacó que su equipo está conformado por personas con valores y vocación de servicio, alejadas de la lógica tradicional de la política.

Según afirmó, su campaña se realizó sin grandes recursos económicos y con participación activa de la ciudadanía.

“Queremos demostrar que sí se puede hacer política con ética, con principios y con resultados”, afirmó.

Compromiso de gestión inmediata

Dockweiler señaló que no habrá tiempo para celebraciones y que su equipo trabajará desde el primer día de gestión, con el objetivo de responder a las necesidades de la ciudad.

El nuevo alcalde será posesionado en los primeros días de mayo, en medio de expectativas sobre el rumbo que tomará la administración municipal en La Paz.

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