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Luces, música y tensión: así debutó el equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda

Arrancó la verdadera competencia y el primer equipo en subir al escenario dejó emociones, pero también críticas que marcaron el rumbo de la noche.

Silvia Sanchez

23/03/2026 23:31

Luces, música y tensión: así debutó el team de Lilibeth y Juanpi
Santa Cruz, Bolivia

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Con los equipos ya conformados y la presión al máximo, el escenario se encendió con la primera presentación de la noche: el team de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda.

Los encargados de abrir esta nueva etapa fueron Enrique Cuellar, Sarahni Paniagua, Jonatan Peñaranda y Mikaela Malky, quienes apostaron por un popurrí que mezcló inglés con clásicos en español, incluyendo temas de Marc Anthony y Azul Azul.

La energía fue alta, la puesta en escena impactó… pero el jurado no dejó pasar ningún detalle.

Las críticas que marcaron la gala:

El primero en opinar fue Diego Ríos, quien destacó el desempeño femenino, pero fue más duro con los varones:

“Me parece un equipo bárbaro, arrancaron muy bien las chicas… pero no así los varones. No me gustaron las dos últimas canciones”.

La misma línea siguió Alenir Echeverría, quien pidió salir de la zona de confort:

“Es necesario sacar a los hombres de lo que ya están acostumbrados. La idea del grupo fue buena”.

Por su parte, Tito Larenti apuntó a detalles técnicos:

“En el caso de Jonatan, siento que no fue la canción para él… fue un lugar muy fácil. Las chicas lo hicieron excelente”.

Y Marco Veizaga cerró con un mensaje claro sobre identidad:

“Buscamos actitud y ese elemento boliviano. Traten de cantar más en español”.

El resultado:

Tras la evaluación, el equipo obtuvo un promedio de 5.5, dejando claro que el nivel es alto… pero también que hay mucho por mejorar.

La reacción del equipo:

Lejos de desanimarse, Lilibeth y Juanpi asumieron las críticas con madurez y enfoque:

“Estamos aquí para seguir aprendiendo… tomamos en cuenta todo para mejorar”, afirmó Lilibeth.

Juanpi coincidió: el reto ahora es claro —sacar a los participantes de su zona de confort y elevar el nivel.

La competencia recién comienza… y si este fue el inicio, lo que viene promete ser aún más intenso.

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