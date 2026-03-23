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TSE acelera el conteo y promete resultados finales hasta el miércoles

El conteo oficial avanza en todo el país y el Tribunal Supremo Electoral acelera el procesamiento de actas para definir resultados clave y posibles segundas vueltas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/03/2026 14:31

Foto: Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila. Red Uno.
Bolivia

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El proceso inició la tarde del domingo de manera simultánea en los nueve departamentos, con la llegada paulatina de actas, incluidas las del área rural. De un total aproximado de 8.000 actas, ya se han procesado 6.000, lo que permite acelerar la consolidación de resultados.

La autoridad electoral aseguró que el objetivo es concluir el cómputo oficial hasta este miércoles, en un esfuerzo por dar certidumbre a la población.

“Estamos dando el mayor de nuestros esfuerzos, no estamos parando”, afirmó.

Asimismo, recordó que los datos preliminares del sistema rápido marcan una tendencia, pero los resultados oficiales y vinculantes dependerán del cómputo final, que definirá en qué regiones habrá segunda vuelta.

Desde el Tribunal Supremo Electoral se destacó además la transparencia del proceso, invitando a la ciudadanía a verificar actas y hacer seguimiento en línea, como parte del fortalecimiento de la confianza en la jornada electoral.

Se prevé que, una vez concluido el conteo, se confirmen las regiones que deberán ir a segunda vuelta el próximo 19 de abril.

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