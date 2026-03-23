TSE prevé entregar resultados oficiales en 72 horas

Gustavo Ávila, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante la conferencia de prensa brindada tras la presentación de resultados del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), anunció que los resultados oficiales serán presentados en un plazo menor al establecido por ley.

Ávila recordó que el conteo oficial comenzó a las 18:00 del domingo 22 de marzo y que la normativa vigente otorga hasta siete días para su conclusión. Sin embargo, el TSE se ha planteado acortar ese plazo.

“Como Órgano Electoral nos hemos puesto la meta de culminarlos hasta en 72 horas. Todos vamos a dar ese esfuerzo para mostrar a Bolivia ese resultado”, señaló.

Los datos preliminares proyectan balotaje en Santa Cruz y La Paz, así como en Oruro, Tarija, Chuquisaca, Beni y Cochabamba.

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