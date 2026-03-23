La transición hacia la Televisión Digital Abierta (TDA) ya tiene fecha de inicio y está más cerca de lo que muchos imaginan. En poco más de un mes, Bolivia comenzará oficialmente el apagón analógico, un proceso que se implementará de forma gradual en todo el país hasta el año 2030.

De acuerdo con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), este cambio tecnológico se desarrollará en tres fases, con el objetivo de garantizar una migración ordenada y sin interrupciones para la población.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que el proceso será informado, progresivo y transparente, considerando que impactará directamente en millones de hogares.

¿Cómo se aplicará el apagón analógico?

El plan nacional establece un despliegue escalonado:

Primera fase (mayo de 2026):

Comienza en el eje troncal del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz , donde se concentra la mayor población y cobertura televisiva.

Segunda fase (mayo de 2028):

Incluirá ciudades intermedias como Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad y el Valle Alto , además de localidades con más de 40.000 habitantes.

Tercera fase (mayo de 2030):

Alcanzará al resto del territorio nacional, completando así la migración total a la señal digital.

¿Qué significa el apagón analógico?

El apagón analógico implica el fin de las transmisiones tradicionales de televisión para dar paso a la señal digital, que ofrece importantes beneficios:

Mejor calidad de imagen y sonido

Mayor cantidad de canales disponibles

Menos interferencias

Uso más eficiente del espectro radioeléctrico

La ATT proyecta que, con este proceso, la cobertura digital llegará al 100% de los canales en los próximos años.

Simulacros y preparación

Como parte de la transición, ya se realizaron dos simulacros de apagón para medir el impacto en la población. El tercero y último está previsto para el 30 de abril de 2026, con una duración de seis horas.

Estas pruebas buscan preparar tanto a las autoridades como a los usuarios ante el cambio definitivo.

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