Tragedia en Nueva York: avión choca con camión de bomberos y deja dos muertos

Una noche de operaciones rutinarias terminó en tragedia en Nueva York. Un avión de Air Canada Express colisionó con un camión de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia Airport, dejando un saldo de dos personas fallecidas y decenas de heridos.

Las víctimas mortales son el piloto y el copiloto de la aeronave, según confirmaron autoridades aeroportuarias. En total, 41 personas fueron trasladadas a centros médicos, algunas con heridas de consideración, aunque más de la mitad ya fue dada de alta.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:40 (hora local), cuando el avión —un CRJ-900 operado por Jazz Aviation— se desplazaba por la pista tras haber llegado desde Montreal. En ese momento, impactó contra un camión de bomberos que atendía otro incidente en el aeropuerto.

Imágenes difundidas tras el hecho muestran graves daños en la parte frontal y la cabina de la aeronave, evidenciando la magnitud del impacto.

A bordo del avión viajaban 76 personas, entre ellas cuatro tripulantes, según datos preliminares.

Tras el siniestro, las autoridades ordenaron la suspensión total de operaciones en el aeropuerto mientras se realiza una investigación exhaustiva. Además, se advirtió sobre cancelaciones de vuelos, retrasos y afectaciones en el tráfico en las zonas aledañas.

El incidente se produjo en un contexto ya complicado para la terminal aérea, que enfrentaba retrasos por condiciones climáticas adversas y problemas operativos.

Ahora, la prioridad es esclarecer cómo un avión en movimiento terminó impactando contra un vehículo de emergencia en plena pista, en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

Una tragedia que vuelve a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad en tierra y deja preguntas urgentes por responder.

Mira la programación en Red Uno Play