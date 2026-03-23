Fernando Costa: “Estamos a dos pasitos del sueño mundialista”

La selección boliviana ya está en México para disputar el repechaje internacional, en un momento que ha sido calificado como histórico por la Federación Boliviana de Fútbol. Desde el aeropuerto, el presidente Fernando Costa expresó optimismo y confianza en el plantel nacional, que buscará romper una sequía de 31 años sin participar en una Copa del Mundo.

“Bolivianos, la van a luchar. Toda Bolivia y toda Sudamérica apoyando a la Verde”, afirmó Costa antes de abordar, destacando el respaldo que acompaña al equipo en este decisivo momento.

Asimismo, aseguró que existe plena confianza en los jugadores: “Estoy convencido de que no van a desaprovechar esta oportunidad de regalarle a todos los bolivianos estar presentes en un Mundial”.

El titular federativo subrayó que este presente es resultado de un proceso de renovación. “Luego de un cambio generacional y varias medidas, los seleccionados han sabido responder y están a la altura. Estamos a dos pasitos de cumplir el sueño”, sostuvo.

El encuentro clave será este jueves a las 19:00 frente a Surinam, en territorio mexicano, donde Bolivia buscará dar el primer golpe en el repechaje. De conseguir la victoria, la Verde avanzará a un partido único frente a Irak, que definirá de manera definitiva la clasificación al Mundial.

Sin margen de error y con todo un país expectante, Bolivia afronta uno de los desafíos más importantes de su historia reciente, con la ilusión intacta de volver a la máxima cita del fútbol mundial.

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