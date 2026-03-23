“¡Viva Bolivia!”: hinchas parten rumbo a Monterrey para alentar en el repechaje

Con banderas, cánticos y una gran dosis de esperanza, decenas de hinchas comenzaron a concentrarse en el aeropuerto internacional de Viru Viru para emprender viaje rumbo a Monterrey, México, donde la selección boliviana disputará el partido clave por el repechaje ante Surinam este 26 de marzo.

El ambiente en la terminal aérea se transformó en una verdadera fiesta, con seguidores de La Verde alentando sin pausa y expresando su confianza en lograr la clasificación al Mundial, un sueño que el país persigue desde hace más de 32 años.

“Somos más de 11 millones de corazones con la roja, amarilla y verde, listos para vivir este momento de alegría”, expresó uno de los aficionados antes de abordar, reflejando el sentir de toda una nación.

Entre los viajeros también se encuentran familias completas que decidieron hacer de este viaje un momento especial. Una mujer, emocionada, contó que sus hijos le regalaron el pasaje como adelantado de cumpleaños para acompañar a la selección en este histórico desafío.

Los hinchas, vestidos con camisetas y portando banderas, reiteraron su confianza en que Bolivia logrará imponerse en este encuentro decisivo. “Vamos a ganar”, se escuchaba entre los cánticos que retumbaban en el aeropuerto.

Se prevé además la presencia de dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, quienes también viajarán para respaldar al equipo en este compromiso que podría marcar un antes y un después para el fútbol nacional.

El partido ante Surinam se disputará en Monterrey y representa una oportunidad histórica para que Bolivia vuelva a una cita mundialista, algo que no ocurre desde su participación en el Mundial de 1994.

Mientras tanto, la ilusión crece y se traslada junto a los hinchas que hoy parten con un solo objetivo: alentar hasta el final y ser testigos de un posible nuevo capítulo dorado para el fútbol boliviano.

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