La ilusión de todo un país comienza a tomar forma en Monterrey. La selección boliviana continúa sumando piezas clave y afinando detalles a pocos días de enfrentar uno de los desafíos más importantes de los últimos años: el repechaje rumbo al Mundial 2026.

La llegada de Miguel Terceros, una de las jóvenes promesas que despierta esperanza en la hinchada, marca un paso más en la construcción del equipo. El mediocampista se incorporó tras ser liberado por su club y ya entrena junto al grupo, elevando a 24 el número de jugadores concentrados en suelo mexicano.

Cada incorporación no es solo un nombre más en la lista: es una historia, un esfuerzo y un sueño compartido que acerca a Bolivia a la posibilidad de volver a una Copa del Mundo.

Con el corazón en la cancha: así se alista Bolivia para su batalla rumbo al Mundial. Foto La Verde - FBF.

Aún restan cinco futbolistas por sumarse al plantel. Entre ellos, Yomar Rocha y Roberto Carlos Fernández, quienes deben cumplir compromisos con su club antes de viajar, al igual que Efraín Morales. En tanto, Gabriel Villamil podría integrarse en las próximas horas, mientras que Moisés Paniagua sigue su recuperación con la mira puesta en unirse al grupo.

Pese a las ausencias temporales, el equipo dirigido por Óscar Villegas mantiene el trabajo firme, enfocado en consolidar una idea de juego y fortalecer la unión de un grupo que carga con la ilusión de millones.

Se espera que la selección esté completa hasta el 23 de marzo, lo que permitirá encarar la recta final de la preparación con todo el plantel listo para competir.

El primer gran desafío será ante Surinam, el 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey. Más allá del rival, será un partido donde se pondrá en juego algo más que un resultado: el sueño de todo un país.

Y no estarán solos. Monterrey comienza a teñirse de verde con la llegada de hinchas bolivianos que cruzan fronteras para alentar, cantar y creer.

Porque cuando juega Bolivia, no solo juega un equipo… juega la esperanza.

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