La Paz: reportan 278 arrestados y 61 aprehendidos durante elecciones

La Policía Boliviana reportó un total de 278 personas arrestadas y 61 aprehendidas en el departamento de La Paz durante la jornada de elecciones subnacionales, en el marco de los operativos desplegados por el auto de buen gobierno.

El comandante departamental de la Policía, Juan Amílcar Sotopeña, informó que estos resultados responden a controles preventivos realizados antes y durante el proceso electoral.

“Tenemos 278 personas que han sido arrestadas por infringir el auto de buen gobierno”, señaló.

Además, precisó que 61 personas fueron aprehendidas en cumplimiento de mandamientos judiciales.

“Han sido ejecutados por unidades de inteligencia, Felcc y a requerimiento de personas que tenían casos pendientes con la justicia”, explicó.

Entre los casos más relevantes, destacó que 47 corresponden a incumplimiento de asistencia familiar, donde 46 son de sexo masculino y uno femenino.

Asimismo, se registraron otros delitos como violación y uso indebido de instrumento falsificado, según el informe policial.

En cuanto al control vehicular, la autoridad indicó que 21 motorizados fueron retenidos por infringir las restricciones de circulación. Estos podrán ser recuperados una vez se realice el pago de la multa correspondiente.

Sotopeña también señaló que, en algunos casos, las personas aprehendidas fueron interceptadas incluso en recintos de votación.

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