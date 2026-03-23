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Fallece juvenil colombiano de Millonarios tras colapso en pleno partido

El club confirmó la muerte de Santiago Castrillón, quien sufrió un colapso durante un encuentro del Torneo Nacional Sub 20.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/03/2026 10:47

Foto: El futbolista Santiago Castrillón.Archivo.
Colombia

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El fútbol colombiano está de luto tras el fallecimiento de Santiago Castrillón, joven jugador de Millonarios, quien sufrió un colapso mientras disputaba un partido del Torneo Nacional Sub 20.

De acuerdo con el reporte del club, el futbolista fue atendido de inmediato por el cuerpo médico en el campo de juego y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad, donde se confirmó su deceso.

 

 

 

“Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto”, expresó Millonarios en un comunicado oficial, reflejando el impacto de la noticia en la institución y en la afición.

La repentina muerte del juvenil ha generado conmoción en el entorno deportivo, reavivando la preocupación por la salud de los jugadores en competiciones formativas.

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