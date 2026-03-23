Santa Cruz de la Sierra vivirá una semana marcada por la inestabilidad climática, con variaciones en la dirección de los vientos y precipitaciones que comenzarán desde la noche de este lunes 23 de marzo, de acuerdo con el reporte meteorológico N° 245.

El informe, elaborado por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, señala que la semana iniciará con fuertes vientos del norte en todo el departamento, configurando un escenario de transición atmosférica.

Durante la jornada del lunes, predominarán ráfagas intensas de viento norte; sin embargo, hacia la noche se prevé el ingreso de un sur leve que provocará lluvias generalizadas en el territorio cruceño. Estas condiciones se mantendrán hasta la madrugada del miércoles 25, generando un leve descenso en las temperaturas tanto mínimas como máximas.

A partir de mitad de semana, el comportamiento climático estará influenciado nuevamente por los vientos del norte, lo que favorecerá un incremento progresivo de las temperaturas máximas. No obstante, se prevén cambios recurrentes a vientos del sur, situación que propiciará precipitaciones frecuentes, aunque sin modificar de forma significativa el ambiente general.

Para el cierre del periodo, el predominio de los vientos cálidos impulsará un ascenso térmico en todo el departamento. El domingo 29 se registrarán las temperaturas más elevadas, alcanzando los 35°C en la Chiquitania, 34°C en la Cordillera, 32°C en la capital cruceña y el Norte Integrado, y 29°C en los Valles.

En cuanto al detalle por regiones, en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se prevén temperaturas entre 20°C y 32°C, con vientos del norte que podrían alcanzar los 60 km/h al inicio de la semana y lluvias desde la noche del lunes.

En los Valles cruceños, los registros oscilarán entre 12°C y 29°C, con precipitaciones desde la tarde-noche del lunes y vientos del norte de hasta 40 km/h.

Por su parte, la región de la Cordillera tendrá temperaturas entre 16°C y 34°C, con ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en Cabezas, mientras que en la Chiquitania se esperan mínimas de 21°C y máximas de hasta 35°C, con mayor incidencia de vientos en Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

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