Analista ve que el voto de renovación redefine el mapa político en Santa Cruz

El escenario de segunda vuelta en la Gobernación de Santa Cruz, entre Juan Pablo Velasco y Otto Ritter, refleja un voto de renovación ciudadana y abre un proceso de reconfiguración en la oposición política a nivel nacional, según el analista Gustavo Pedraza.

De acuerdo con el politólogo, los resultados electorales evidencian un desgaste de los liderazgos tradicionales y una demanda clara por nuevas visiones de gestión tanto en el ámbito municipal como departamental.

“En la Gobernación hay un mensaje claro de renovación. En este caso, el gobernador Luis Fernando Camacho no ha entrado a segunda vuelta. Ese es un mandato del elector; la gente reconoce su lucha, pero quiere un cambio, una nueva visión política que le dé a Santa Cruz mayor desarrollo”, afirmó.

En ese contexto, Pedraza sostuvo que el balotaje no solo definirá una autoridad departamental, sino que también pondrá a prueba la capacidad de reorganización de la oposición.

Respecto al eventual respaldo de Camacho a alguno de los candidatos, el analista advirtió que no existe una transferencia automática de votos.

“Los votos no se endosan. Un líder puede definir a quién apoyar, pero la gente decide por sí misma y puede modificar los resultados que muchos prevén”, señaló.

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