Ciudadanos hacen largas filas en el TED de Cochabamba para tramitar certificados de impedimento

Desde tempranas horas de este lunes se registraron extensas filas en oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, donde decenas de ciudadanos acudieron a tramitar el certificado de impedimento por no haber votado en la jornada electoral del domingo 22 de marzo.

La alta afluencia se debe a que este documento es indispensable para evitar sanciones y poder realizar trámites como operaciones bancarias, obtención de pasaporte y otros servicios administrativos.

Requisitos

Para acceder al certificado, los solicitantes deben presentar su cédula de identidad y un respaldo que justifique su inasistencia a la votación.

Entre los casos más comunes se encuentran personas que se encontraban fuera de su lugar de sufragio, viajes familiares, motivos de salud o residencia en el exterior.

“Vine desde Santa Cruz porque mi padre estaba enfermo y no pude volver”, relató una ciudadana que aguardaba en la fila desde la mañana, mientras otros indicaron que la atención inicia a partir de las 08:30.

Las autoridades electorales recordaron que el plazo para tramitar el certificado de impedimento es de 30 días calendario desde la fecha de la elección. De no cumplir con este requisito, los ciudadanos pueden enfrentar restricciones para realizar diversos trámites en el país.

El flujo de personas continúa en aumento, por lo que no se descartan mayores filas en los próximos días en Cochabamba.

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