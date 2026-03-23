Retienen 16 vehículos por incumplir auto de buen gobierno en El Alto

Un total de 16 vehículos fueron retenidos en la ciudad de El Alto por circular sin autorización durante la jornada de elecciones subnacionales del 22 de marzo, infringiendo el auto de buen gobierno establecido por el Órgano Electoral.

Desde la Dirección Regional de Tránsito, se informó que los operativos se realizaron durante la restricción vehicular.

De los 16 infractores, 12 corresponden a motorizados de cuatro ruedas y cuatro a motocicletas. La mayoría de los infractores ya cumplió con la sanción económica para recuperar sus vehículos.

Sin embargo, aún existen tres motorizados que permanecen retenidos a la espera de que sus propietarios regularicen su situación.

La multa fijada por el Órgano Electoral asciende a 660 bolivianos.

Entre las justificaciones de los conductores, predominó el desconocimiento de la normativa. Algunos también se justificaron con el transporte de familiares.

Las autoridades recordaron que estas medidas buscan garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, por lo que reiteraron la importancia de respetar las disposiciones emitidas durante el auto de buen gobierno.

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