TSE reporta jornada electoral "en paz" y activa resultados preliminares con el Sirepre

Bolivia cerró una jornada electoral marcada por la participación ciudadana y la tranquilidad. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el proceso se desarrolló con normalidad en la mayor parte del país y que ya se encuentra en marcha la difusión de resultados preliminares a través del sistema SIREPRE.

Hasta las 21:20, se inició el procesamiento de las 67.183 actas previstas a nivel nacional, cuyos datos comienzan a cargarse de manera progresiva en la plataforma oficial.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, destacó el comportamiento de la ciudadanía durante la jornada.

“Queremos agradecer nuevamente al pueblo de Bolivia que se ha volcado a las urnas para elegir a sus autoridades municipales y departamentales en completa paz”, señaló.

La autoridad también explicó que el proceso de conteo presenta un alto grado de complejidad, ya que en algunos departamentos se utilizaron entre dos y tres papeletas por mesa, lo que implica revisar entre cinco y ocho franjas de votación en cada acta.

Según lo previsto por el TSE, los primeros resultados de gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales comenzaron a difundirse alrededor de las 21:00, marcando el inicio de una noche clave para el país.

En cuanto a incidencias, se reportó que en el departamento del Beni el conteo fue suspendido momentáneamente debido a factores climáticos y algunos malentendidos. Asimismo, se aguarda información oficial de Pando y Santa Cruz antes de emitir reportes definitivos.

Respecto al padrón electoral, se recordó que más de 7,4 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar, incluyendo cerca de 26 mil extranjeros que participaron en las elecciones municipales, conforme a la normativa vigente.

El TSE subrayó que, pese a la magnitud y complejidad del proceso, se han garantizado condiciones de transparencia y confiabilidad en cada etapa.

Una jornada que, más allá de los resultados, deja una señal clara: la democracia en Bolivia se ejerce en las urnas… y con participación.

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