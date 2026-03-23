Serecí Cochabamba garantiza fluidez en la transmisión de actas y datos clave para las 21:00

En una conferencia de prensa brindada desde el centro de monitoreo, el director departamental del Servicio de Registro Cívico (Serecí), Sergio Jesús Soria, y la jefa de TICs, Patricia Lozano, informaron que el Sistema de Consolidación de Resultados Preliminares (SIREPRE) opera sin interrupciones técnicas. Pese a que la afluencia de votantes a última hora retrasó el cierre de algunas mesas, el proceso de digitalización de actas ya se encuentra en su fase más ágil.

Tecnología y logística en tiempo real

El sistema funciona mediante un aplicativo móvil especializado. Los operadores, desplegados en todo el departamento, toman una fotografía de la impresión del acta y registran los datos, los cuales viajan instantáneamente a la base de datos central en la ciudad de La Paz.

"La parte morosa ya la hemos superado. Si ven la pantalla, los números van variando a cada minuto. Una vez que los jurados terminan el escrutinio, la toma fotográfica y la subida al sistema es inmediata", explicó Soria, destacando que el sistema ha respondido al 100% de su capacidad.

Cobertura y excepciones geográficas

El Serecí estima que para las 21:00 horas se contará con un porcentaje significativo de datos, y que hacia las 22:00 la mayoría de los municipios de Cochabamba estarán reflejados en el sistema. Sin embargo, se advirtió sobre posibles demoras en zonas críticas:

Áreas sin conectividad: En lugares como el Tipnis o Colorado, donde no llega la señal de internet, los personeros deben desplazarse físicamente para transmitir la información, lo que podría generar un desfase en el reporte de estas actas.

Diferencia entre SIREPRE y Cómputo Oficial

Patricia Lozano aclaró que el Serecí cumple un rol estrictamente logístico y de transmisión rápida. "Nos abocamos a garantizar que las brigadas realicen la labor encomendada. La publicación oficial de los datos preliminares corresponde a la instancia nacional a través del portal www.oep.org.bo", señaló.

Asimismo, las autoridades recordaron que los resultados del SIREPRE son de carácter informativo y no vinculante. La victoria oficial de cualquier candidato será proclamada exclusivamente por el Tribunal Electoral Departamental (TED) tras el cómputo de las actas físicas que se desarrolla en Tiquipaya.

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