Jornada electoral en La Paz: 278 arrestados y 21 vehículos retenidos

La Policía informó además la retención de 21 vehículos por incumplir el auto de buen gobierno; no se registraron delitos electorales.

El Comando Departamental de la Policía de La Paz reportó hasta las 19:00 un total de 278 personas arrestadas y 56 aprehendidas, además de 21 vehículos retenidos por incumplir las disposiciones del auto de buen gobierno durante la jornada electoral.

De las personas aprehendidas, se informó que cinco contaban con mandamientos de captura por delitos como uso de instrumento falsificado, violencia familiar y abuso de confianza; 47 tenían mandamientos de apremio por asistencia familiar y cuatro registraban condenas por delitos como violencia familiar, violación y uso de documento falsificado.

“Ha sido un acto electoral sin incidentes mayores”, señalaron desde la Policía, destacando que no se registraron denuncias por delitos electorales

Asimismo, se informó que los vehículos retenidos podrán ser liberados una vez que sus propietarios paguen la multa correspondiente, mientras continuarán los controles sobre el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

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