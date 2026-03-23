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El TED pide disculpas y evalúa repetir votación en San Ignacio de Velasco

Fallas en el armado de maletas electorales impidieron la elección departamental en cinco recintos de San Ignacio de Velasco; la Sala Plena analizará la nulidad de las mesas afectadas.

Milen Saavedra

22/03/2026 20:04

Santa Cruz, Bolivia

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En una jornada marcada por la tensión logística en el oriente boliviano, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Antonio Monasterio, pidió disculpas públicas a los habitantes del municipio de San Ignacio de Velasco. El pedido surge tras confirmarse que cinco recintos urbanos recibieron papeletas de sufragio para autoridades departamentales que correspondían a otros municipios.

Un error en la "maleta electoral"

El incidente afectó específicamente la elección de Gobernador y Asambleístas. Según los reportes, mientras la votación municipal (Alcalde y Concejales) transcurrió con normalidad, la elección departamental quedó suspendida en los recintos afectados debido a que el material enviado no coincidía con la jurisdicción.

"En representación de la Sala Plena, pedimos disculpas a la población de San Ignacio, directa damnificada por este problema. Vamos a investigar dónde se produjo el error en el armado de la maleta electoral para sancionar a los responsables", sentenció Monasterio durante una conferencia de prensa.

Posible repetición de votos

La gravedad del error ha puesto sobre la mesa la posibilidad de anular el sufragio en dichos puntos. La autoridad electoral fue enfática al señalar que se realizará una valoración técnica de todo el material para determinar si corresponde la nulidad de las mesas y la repetición de la elección para las categorías departamentales en los próximos días.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que se mantiene a la espera del reporte oficial del TED cruceño para tomar una decisión final sobre el futuro de la votación en esta región chiquitana.

Cuarto intermedio y escrutinio

A las 20:00 horas, la Sala Plena del TED Santa Cruz declaró un cuarto intermedio ante la falta de actas físicas que procesar en el centro de cómputo. Mientras tanto, en el resto del departamento, el escrutinio de votos avanza de forma pacífica y los jurados electorales proceden con el conteo manual tanto de la franja departamental como de la municipal.

 

 

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