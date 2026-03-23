“Esta noche vamos a conocer a las autoridades electas”, asegura Monasterio

El presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó este domingo sobre la situación del cómputo de votos en el marco de las elecciones subnacionales, señalando que algunas actas de algunos municipios, como Ángel Sandoval llegarán hasta el martes, lo que genera cierta discontinuidad en el conteo.

Monasterio explicó que la complejidad del proceso, que involucra cinco cómputos, ha generado retrasos en la sumatoria por parte de los jurados electorales. "Esperamos que se regularice hasta pasadas las 21:00 y así llegue el grueso de la votación, tanto del área de capital como del área metropolitana", señaló.

El titular del tribunal también detalló que la sala plena, inicialmente programada para las 20:00, se reinstalará a esa hora, pero en caso de no contar con la cantidad suficiente de material electoral, se declarará un cuarto intermedio hasta las 21:00 para poder continuar sin interrupciones hasta finalizar el cómputo.

Asimismo, confirmó que el SIREPRE emitirá los resultados preliminares a las 21:00, mientras que la difusión de los datos por parte del tribunal se realizará a la medianoche de hoy.

"El SiREPRE lo maneja el Tribunal Supremo Electoral con su servicio de registro cívico; ellos ya tienen todo planificado para emitir los resultados", indicó Monasterio.

Respecto a denuncias previas, mencionó que se han identificado problemas con el material electoral en algunos municipios, como San Javier, donde se han observado operativos de resguardo por parte de militares y policías. "Vamos a coordinar con la policía y las Fuerzas Armadas para que podamos continuar con el cómputo sin problema. Esta noche vamos a conocer ya las autoridades electas y los porcentajes de cada uno", afirmó.

En la capital cruceña, Monasterio aseguró que no se han registrado inconvenientes mayores y que se garantizará la continuidad del conteo una vez que llegue el material restante.

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