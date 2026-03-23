Jornada electoral en Oruro: cae violador y cinco prófugos en operativos de votación

La jornada electoral en Oruro se desarrolló bajo un clima de tranquilidad que las autoridades calificaron como una "verdadera fiesta democrática" sin incidentes de violencia. El fiscal departamental, Aldo Morales, informó que el Ministerio Público mantuvo un despliegue estratégico en los recintos para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley durante el sufragio.

Pese a la normalidad del evento, los controles permitieron la aprehensión de seis personas que se encontraban declaradas en rebeldía por la justicia boliviana. Según detalló Morales, entre los capturados figuran sujetos buscados por delitos de estafa, robo agravado y un caso de violación agravada, además de un ciudadano con mandamiento de condena que ya fue remitido al penal.

En cuanto a delitos electorales, la Fiscalía solo reportó un caso aislado de suplantación de identidad en el que un hombre intentó votar en lugar de su primo.

“Ningún caso grave atendido, solo uno de suplantación de persona con relación a un ciudadano hombre quien estaba votando por su primo”, precisó la autoridad ministerial sobre este incidente particular.

El personal jurídico continuará custodiando el proceso hasta que la totalidad de las actas sean entregadas formalmente ante la instancia electoral correspondiente para su conteo definitivo. Morales concluyó señalando que el trabajo fiscal concluye una vez que el material ingresa a la corte, asegurando que “son aspectos positivos al trabajo del Ministerio Público”.

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