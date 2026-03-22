Así llegaron las primeras maletas electorales que ya están bajo custodia del TED

Fexpocruz se convirtió en el epicentro del movimiento electoral con el arribo de las dos primeras maletas tras el cierre de las mesas. El Tribunal Electoral Departamental (TED) activó de inmediato los protocolos de recepción para asegurar el ingreso ordenado del material al centro de cómputo.

Marco Monasterio, presidente del TED Santa Cruz, informó sobre el avance de la jornada: “Han llegado dos maletas de los dos recintos más cercanos de la ciudad. Estamos esperando ya que llegue el tercer vehículo con más material para reiniciar el cómputo a las 20:00”.

La logística ha sido diseñada minuciosamente para evitar los cuellos de botella que suelen entorpecer la llegada de los custodios. “Tenemos las medidas de seguridad de un circuito interno para que evitemos la aglomeración de vehículos en la parte externa y podamos dar mayor celeridad”, explicó la autoridad electoral.

Se prevé que el ritmo de procesamiento se intensifique durante las próximas horas conforme arriben los vehículos de las zonas periféricas. Monasterio aclaró que el material de provincia llegará a partir de la medianoche.

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