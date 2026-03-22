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TED Santa Cruz pone en cero el sistema para el cómputo oficial

El organismo electoral activa el Sirepre para centralizar las actas de todos los recintos.

Ximena Rodriguez

22/03/2026 18:26

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz instaló formalmente su Sala Plena en los predios de Fexpocruz para dar inicio al cómputo oficial de votos. Marco Monasterio, presidente de la institución, encabezó el acto público de "puesta en cero" del sistema para garantizar la transparencia en el procesamiento de los datos.

Tras la validación técnica, las autoridades activaron el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (SIREPRE) para recibir las actas físicas provenientes de los diversos recintos electorales. Este mecanismo permitirá centralizar el escrutinio realizado por los jurados de mesa y reflejar el conteo oficial de cada voto emitido durante la jornada.

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