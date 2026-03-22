TED Cochabamba instala Sala Plena para el cómputo oficial tras jornada marcada por incidentes de salud y arrestos

Poco después de las 18:00 horas, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba dio inicio formal a la sesión de Sala Plena permanente en el Centro Logístico instalado en el municipio de Tiquipaya. Con este acto, se activa el circuito logístico para la recepción, transcripción y validación de las actas que definirán a las nuevas autoridades subnacionales.

Reporte de incidentes: Salud y delitos electorales

Durante la instalación, el presidente del TED, Daniel Quinteros, brindó un balance de la jornada, calificándola como positiva en términos de participación ciudadana, pero lamentó dos sucesos de relevancia:

Emergencia médica: En el recinto electoral Juancito Pinto (Mesa 15) , el presidente de mesa sufrió un ataque cardíaco durante el ejercicio de sus funciones. El ciudadano fue auxiliado de inmediato por una ambulancia y trasladado a un centro médico.

Arresto por vandalismo: En el recinto Jaime Escalante (Mesa 5), un hombre fue aprehendido tras intentar destruir un ánfora de sufragio. El sujeto fue derivado a la EPI Norte y puesto a disposición de un juez electoral, quien determinará las sanciones legales correspondientes.

Logística del cómputo

La Sala Plena procedió con la lectura del procedimiento legal y el recorrido que seguirán los sobres de seguridad una vez lleguen al centro de cómputo. Tras este paso, se declaró un cuarto intermedio a la espera del arribo físico de las primeras actas provenientes de las zonas urbanas.

Quinteros advirtió que el proceso será gradual y que el material electoral de regiones alejadas, como el Chapare e Ichilo, tardará más tiempo en llegar debido a la distancia geográfica.

Las mesas de transcripción ya están operativas para que, a medida que ingresen los documentos, los resultados oficiales se proyecten en las pantallas del centro. Por ahora, los jurados en los recintos continúan con el escrutinio y llenado de actas en el 70% de las mesas que ya finalizaron la votación.

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