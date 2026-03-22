Centro logístico en Cochabamba prevé recepción escalonada de actas tras la votación

Tras el despliegue del material electoral realizado este sábado, el Centro Logístico en Cochabamba ya se encuentra listo para recibir los resultados de la jornada democrática. Según informó Erwin Huiza, delegado del centro, el flujo de retorno comenzará formalmente la tarde-noche de este domingo.

De acuerdo con el cronograma establecido, las primeras actas y maletas en llegar al centro de acopio serán las correspondientes a los recintos penitenciarios. Se espera que este material arribe a pocos minutos de cerrarse las mesas de votación y concluirse el escrutinio inicial.

"Los primeros que llegan son las maletas de las unidades penitenciarias. El retorno se prevé a partir de este domingo en horas de la tarde y noche", señaló Huiza.

El proceso de repliegue de material se extenderá durante los próximos días, dependiendo de la cercanía y accesibilidad de los recintos:

Domingo noche: Centros penitenciarios y recintos cercanos.

Lunes: Zona metropolitana y provincias próximas.

Martes 24: Comunidades indígenas y rutas fluviales (zonas de difícil acceso).

Huiza destacó que el mayor desafío logístico reside en las comunidades indígenas, donde el transporte debe realizarse por vías fluviales. Aunque el plazo máximo de retorno para consolidar los resultados oficiales está fijado para el martes 24, el delegado expresó su optimismo en que el material llegue lo antes posible para dar celeridad al cómputo final.

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