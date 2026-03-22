Desde el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba informaron que, durante la primera media jornada electoral, se registraron 42 personas aprehendidas por infringir el Auto de Buen Gobierno, principalmente por conducir motorizados sin el permiso correspondiente.

De acuerdo con el reporte oficial, también se contabilizan cinco denuncias en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y diez en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Las autoridades policiales exhortaron a la población a cumplir con las restricciones vigentes, recordando que la circulación de vehículos está prohibida hasta las 24:00 de este domingo.

En tanto, a nivel nacional, se reporta que al menos 529 personas fueron arrestadas por vulnerar el Auto de Buen Gobierno durante las elecciones subnacionales.

Para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en Bolivia, la Policía Boliviana desplegó un contingente de más de 27.100 efectivos, con el apoyo logístico de 1.000 vehículos y 800 motocicletas.

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