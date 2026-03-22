Elecciones con compañía: mascotas acompañan la jornada electoral en Cochabamba

Durante la jornada electoral en Cochabamba, muchos ciudadanos aprovecharon para salir a votar acompañados de sus mascotas, convirtiendo la actividad en una salida familiar.

Este fue el caso de doña Casilda Mamani, quien llegó a la unidad educativa Antofagasta acompañada de sus perros Ramón y Sebastián, de raza chihuahua, quienes iban en canastillos sobre su bicicleta.

“No podía dejarlos solos. Les gusta ir en bicicleta y siempre los traigo asegurados”, contó Mamani, quien vive sola y considera a sus mascotas parte de la familia.

Otro ciudadano comentó que la jornada electoral también fue una oportunidad para pasear a su perro. “Hoy como no hay autos, es más fácil sacarlos a pasear. Es un día en familia y ellos son parte de la familia”, señaló.

La presencia de mascotas en los recintos refleja cómo muchos cochabambinos aprovecharon la elección para combinar la responsabilidad cívica con un momento de recreación junto a sus compañeros de cuatro patas.



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